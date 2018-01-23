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Volkan’ın sanat aşkı

Volkan’ın sanat aşkı
Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, eşi Zeynep Sever Demirel gibi sanat aşığı olup çıktı. Geçtiğimiz ay ünlü sanatçı Ali Elmacı'ya 150 bin TL'lik özel bir tablo yaptıran Demirel, önceki gün de heykeltıraş Ozan Ünal'ın sergisini ziyaret etti.


Her bir eseri dikkatle inceleyen ünlü kaleci, evi için de bu heykelde karar kıldı.
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