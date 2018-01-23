Rozetini geri ver!

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Scarlette Johansson, geçtiğimiz gün ABD'deki Kadınlar Yürüyüşü'nde tacizle suçlanan James Franco'yu hedef aldı. Aktris, Franco'nun tacizi protesto eden 'Time's Up' rozetini geri vermesini söyledi.
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