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Rozetini geri ver!

Rozetini geri ver!
Scarlette Johansson, geçtiğimiz gün ABD'deki Kadınlar Yürüyüşü'nde tacizle suçlanan James Franco'yu hedef aldı. Aktris, Franco'nun tacizi protesto eden 'Time's Up' rozetini geri vermesini söyledi.
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