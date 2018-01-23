 ;
Yol Durumu
  1. Arapsaçı!
  2. Ronaldo’nun Türkiye planı

Metroda Mesut

Metroda Mesut
İngiltere'nin dev kulübü Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, önceki gün Londra'da metroya bindi. Arsenal'den haftada 300 bin euro kazanan Özil'in metroda çekilen fotoğrafları, İngiltere'de de gündem yarattı. Mesut ise metroya binmenin çok zevkli olduğunu söyledi.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar