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Medeni düğün

Medeni düğün
Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım'ın ilk eşi Mustafa İmre'den olan kızı Gizem, önceki akşam nişanlısı Ozan Düzdaş ile dünyaevine girdi. Gayrettepe Point Otel'deki düğünde Salkım'ı santaçı dostları yalnız bırakmadı. Gecede duygu dolu anlar yaşayan Salkım, eski eşiyle de medeni görüntüler sergiledi.
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