Lüksün zirvesinde

Geçtiğimiz yaz Mikonos'taki'Nammos'ta para saçan sosyetik isimler,Fransa'da da bu kuralı bozmadı! ArzuSabancı ile oğlu Hacı Sabancı'nın da olduğuçok sayıda isim, önceki gün Fransa'nın dünyacaünlü kayak merkezi Courchevel'e akın etti.Yazın Yunanistan'daki Nammos'ta binlerceeuro harcayan sosyetikler, Courchevel'de deserveti gözden çıkardı. Küçük bir hamburgerin65 euro'ya sunulduğu mekanda sığır etininfiyatı ise 250 euro. Geceliği 50 bin euro'yubulan suit odaları ile fiyatta sınır tanımayanCourchevel'de kayak tatili yapan beyaz Türkler'e,"O paraları Türkiye'de harcayıp ülkemizekazandıracağınız yerde yabancı işletmecilerinyüzünü güldürüyorsunuz" eleştirisi yapıldı...
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