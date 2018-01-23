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Lüksün zirvesinde

Dünya jet-setinin kayak merkezi Courchevel’i Türkler bastı. Sömestr tatili için ’ya giden sosyetikler, hamburgerin 300 TL olduğu ’tan çıkmıyor!

Lüksün zirvesinde
Geçtiğimiz yaz Mikonos'taki 'Nammos'ta para saçan sosyetik isimler, Fransa'da da bu kuralı bozmadı! Arzu Sabancı ile oğlu Hacı Sabancı'nın da olduğu çok sayıda isim, önceki gün Fransa'nın dünyaca ünlü kayak merkezi Courchevel'e akın etti. Yazın Yunanistan'daki Nammos'ta binlerce euro harcayan sosyetikler, Courchevel'de de serveti gözden çıkardı. Küçük bir hamburgerin 65 euro'ya sunulduğu mekanda sığır etinin fiyatı ise 250 euro. Geceliği 50 bin euro'yu bulan suit odaları ile fiyatta sınır tanımayan Courchevel'de kayak tatili yapan beyaz Türkler'e, "O paraları Türkiye'de harcayıp ülkemize kazandıracağınız yerde yabancı işletmecilerin yüzünü güldürüyorsunuz" eleştirisi yapıldı...



2017 yazında sık sık Mikonos'taki 'a giden Arzu ile , şimdi ise 'daki Nammos'ta....


Sanem-Ralf Tezman gibi bir çok sosyetik Fransa 'da tatilde...
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