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Diyeti bozdu

Diyeti bozdu
Formunu korumak için diyet ve spor yapan Özge Ulusoy, İtalya'da kaçamak yaptı. Önceki gün Roma'da dondurma yiyen ünlü manken, "Dönünce sadece suyla beslenirim" dedi...
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