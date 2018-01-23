ATV’den yeni dizi müjdesi

'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır efsane dizileri izleyicisiyle buluşturan atv'den muhteşem bir yapım daha geliyor. Koliba Film, Kanatsız Kuşlar'dan sonra atv için muhteşem bir dizinin daha hazırlıklarına başladı. Başrollerinde Damla Sönmez,Ushan Çakır, Uraz Kaygılaroğlu ve Sercan Badur'un yer alacağı 'MasumDeğiliz', ilginç senaryosuyla da milyonları ekrana kilitleyecek. Yönetmenliğini Levent Türkan'ın üstlendiği, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı'nın yazdığı 2018'e damgasınıvuracak 'Masum Değiliz', yakında atv ekranlarında olacak…
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