 ;
Yol Durumu
  1. Lüksün zirvesinde
  2. Medeni düğün

ABD'nin enerjik ikilisi

ABDnin enerjik ikilisi
Spor tutkunu aşıklar Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy, önceki gün Florida'daki West Delray Ulusal Parkı'nda bisiklet turuna çıktı. Aşkı için Türkiye'deki kariyerini yarıda bırakıp Amerika'ya yerleşen güzel oyuncu, spor sonrası genç işadamıyla da bankta yorgunluk attı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar