'Koza'larını paylaştılar!

Türkiye'ninen büyük inşaatfirmalarından Kozaİnşaat'ın veliahtı İzzetÖzgümüş'ün 10 yıllıkevliliği sona erdi. İşadamıİzzet Özgümüş, kendişirketinde üst düzeyyönetici olarak çalışanOlga Evdolimova ile 24Kasım 2007'de Suada'daevlendi. Çiftin bugün 9yaşında olan 'Paşa' isminiverdikleri bir çocuklarıdünyaya geldi. Aradan10 yıl geçti. Çift arasındaşiddetli geçimsizlik başgösterdi. Bunun üzerine ikiliboşanmaya karar verdi.İstanbul AileMahkemesi'ne başvuranOlga Özgümüş, evlilik birliğinintemelinden sarsılması nedeniyleanlaşmalı olarak boşanmalarınakarar verilmesini istedi.Mahkemeye boşanma protokolüverdi. Davanın karar duruşması31 Ekim 2017'de gerçekleşti.Çifti boşayan mahkeme,çocuğun velayetini anneyeverdi. Protokole göre, boşanmakararı kesinleştikten sonradavalı babanın aylık 5 bin liraiştirak nafakası ile anne OlgaÖzgümüş için aylık 10 bin lirayoksulluk nafakası ödemesinehükmedildi. İştirak ve yoksulluknafakasının her yıl arttırılmasınıkarara bağlayan mahkeme,talep olmadığı için tazminatkonusunda herhangi bir kararvermedi.
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