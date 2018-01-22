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'Koza'larını paylaştılar!

’ın veliahtı ile eşi anlaşmalı boşandı. İşadamının eşine aylık 15 bin lira nafaka ödemesine karar verilirken, çocuğun velayeti annede kaldı

Kozalarını paylaştılar!
Türkiye'nin en büyük inşaat firmalarından Koza İnşaat'ın veliahtı İzzet Özgümüş'ün 10 yıllık evliliği sona erdi. İşadamı İzzet Özgümüş, kendi şirketinde üst düzey yönetici olarak çalışan Olga Evdolimova ile 24 Kasım 2007'de Suada'da evlendi. Çiftin bugün 9 yaşında olan 'Paşa' ismini verdikleri bir çocukları dünyaya geldi. Aradan 10 yıl geçti. Çift arasında şiddetli geçimsizlik baş gösterdi. Bunun üzerine ikili boşanmaya karar verdi. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran , evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesini istedi. Mahkemeye boşanma protokolü verdi. Davanın karar duruşması 31 Ekim 2017'de gerçekleşti. Çifti boşayan mahkeme, çocuğun velayetini anneye verdi. Protokole göre, boşanma kararı kesinleştikten sonra davalı babanın aylık 5 bin lira iştirak nafakası ile anne Olga Özgümüş için aylık 10 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine hükmedildi. İştirak ve yoksulluk nafakasının her yıl arttırılmasını karara bağlayan mahkeme, talep olmadığı için tazminat konusunda herhangi bir karar vermedi.


Ali OKTAY
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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