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4 yıl sonra geliyor

4 yıl sonra geliyor
Alişan, 4 sene sonra dopdolu bir albümle çıkmaya hazırlanıyor. 'ın albümündeki en iddialı parçalardan biri de Hakkı Yalçın ile Ceyhun Erişten'in sanatçıya özel yazdığı 'Üç Vakte Kadar' şarkısı…
Etiketler:
  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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