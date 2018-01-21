"Ağabeyim ve hemşerimle paylaştığım fotoğrafın yorumlanış biçimi beni derinden üzdü. Kendisiyle ağabey-kardeş ilişkisi dışında bir yakınlığım yoktur. Bu açıklamayı yapmak bile benim için yaralayıcı."
Songül’ün prensi
Songül Öden’in İngiliz oyuncu Kevork Malikyan’la fotoğrafı ‘Aşk’ dedirtti. Öden, ‘İlişkimiz dostça’ deyip aşkı yalanladı
"Ağabeyim ve hemşerimle paylaştığım fotoğrafın yorumlanış biçimi beni derinden üzdü. Kendisiyle ağabey-kardeş ilişkisi dışında bir yakınlığım yoktur. Bu açıklamayı yapmak bile benim için yaralayıcı."
Etiketler: Songül Öden , Kevork Malikyan
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Gazete
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Ermeniye düstün,ya sana bu memmlekette ekmek verenler de sende ermenidende asagiya düstünüz var kripto ermeni tohumu vay.
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