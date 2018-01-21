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Songül’ün prensi

’in İngiliz oyuncu ’la fotoğrafı ‘Aşk’ dedirtti. Öden, ‘İlişkimiz dostça’ deyip aşkı yalanladı

Songül’ün prensi
Güzel oyuncu Songül Öden, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Öden, 74 yaşındaki Ermeni asıllı İngiliz oyuncu Kevork Malikyan'la karşılıklı bakıştığı kareyi "Diyarbakır prensi" notuyla paylaştı. Fotoğrafa 'kalp' de ekleyen ünlü oyuncudan aşk iddialarına yanıt gecikmedi:


"Ağabeyim ve hemşerimle paylaştığım fotoğrafın yorumlanış biçimi beni derinden üzdü. Kendisiyle ağabey-kardeş ilişkisi dışında bir yakınlığım yoktur. Bu açıklamayı yapmak bile benim için yaralayıcı."
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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misafir misafir

Ermeniye düstün,ya sana bu memmlekette ekmek verenler de sende ermenidende asagiya düstünüz var kripto ermeni tohumu vay.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 21.01.2018 12:26
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