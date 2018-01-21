'Şahan'e Türkler

Londra'dakirestoranında dünyanın en pahalışiş kebabını satmasıyla gündem olan Önder Şahan,bu kez yaptığı yardımlarla İngiltere'de takdir topladı.Türk kebapçı, 925 sterlinlik yani 4 bin 800 TL'lik kebabıservis ettiği Hazev Restaurant'ın ardından yardım derneğikurdu. Önder Şahan, 2016'da hayata geçirdiği derneğingelirini artırmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Bar, kafeve restorandan oluşan mekanında çoğunluğu Türkolan garsonları çalıştıran Şahan, bırakılan bahşişlerintamamını vakıf kasasına aktarmaya başladı.
İngiliz oyuncu Elizabeth Hurley de sık sık Hazev'e gidip yüklü bahşiş bırakıyor.
GARSONLAR DA TÜRK... 'Great Ormond Street HospitalChildren's Charity' adını verdiğidernek sayesinde hasta çocuklarınyüzünü güldürmeyi amaçlayan Türkkebapçı, son birkaç ayda 25 bineuro biriktirdi. Yaklaşık 131 binTL'ye birçok miniğin tedavisiniüstlenen Önder Şahan, bununlada kalmadı. Türk garsonlarlabirlikte hastaneye düzenli olarakziyaretler düzenleyen Şahan,palyoçaların da eşlik ettiğietkinlikler sayesinde minikhastaların yüzünü bir nebze deolsa güldürüyor. Türk kebapçı,bu hareketiyle "İngiltere'ninşahane Türkler'i" dedirtti...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.