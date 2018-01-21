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'Şahan'e Türkler

, dünyanın en pahalı kebabının satıldığı ’daki mekanında bırakılan bahşişleri kurduğu vakfa aktardı. Birkaç ayda 25 bin sterlin toplayan Şahan, minik hastaları tedavi ettiriyor

Şahane Türkler
Londra'daki restoranında dünyanın en pahalı şiş kebabını satmasıyla gündem olan Önder Şahan, bu kez yaptığı yardımlarla İngiltere'de takdir topladı. Türk kebapçı, 925 sterlinlik yani 4 bin 800 TL'lik kebabı servis ettiği Hazev Restaurant'ın ardından yardım derneği kurdu. , 2016'da hayata geçirdiği derneğin gelirini artırmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Bar, kafe ve restorandan oluşan mekanında çoğunluğu Türk olan garsonları çalıştıran Şahan, bırakılan bahşişlerin tamamını vakıf kasasına aktarmaya başladı.


İngiliz oyuncu de sık sık Hazev'e gidip yüklü bahşiş bırakıyor.

GARSONLAR DA TÜRK...
'Great Ormond Street Hospital Children's Charity' adını verdiği dernek sayesinde hasta çocukların yüzünü güldürmeyi amaçlayan Türk kebapçı, son birkaç ayda 25 bin euro biriktirdi. Yaklaşık 131 bin TL'ye birçok miniğin tedavisini üstlenen Önder Şahan, bununla da kalmadı. Türk garsonlarla birlikte hastaneye düzenli olarak ziyaretler düzenleyen Şahan, palyoçaların da eşlik ettiği etkinlikler sayesinde minik hastaların yüzünü bir nebze de olsa güldürüyor. Türk kebapçı, bu hareketiyle "İngiltere'nin şahane Türkler'i" dedirtti...


İngiliz aktris , mekanın müdavimi.


David ile , mekanda en yüklü bahşişi bırakan yıldızlardan.


Şahan ve ekibi, hastaneye ziyaretler düzenleyip minik hastaların yüzünü gülümsetiyor.



Özge GÜRCAN
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