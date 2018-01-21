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Kiracı starlar

Dünyaca ünlü yıldızlar, ’daki 1800’lü yıllardan kalma tarihi şatoyu kiralama yarışına düştü! Tek gecelik kira bedelinin 32 bin euro olduğu şato, milyoner işadamlarının da kaçamak adresi

Kiracı starlar
Servetleriyle dudak uçuklatan dünyaca ünlü yıldızlar da 'kiracı' çıktı... Ancak onların kiralamayı seçtiği yer ise kuşkusuz bizim düşündüğümüzden çok daha farklı! Beyonce ile Jay-Z'den George Clooney ile Britney Spears'a kadar birçok dünyaca ünlü yıldız, Fransa'da 1800'li yıllardan kalma bir şatoyu kiralamak için rezervasyon yarışına giriyor.


BRİTNEY SPEARS

Noyant şehrindeki bu 13 odalı şatonun en büyük özelliği ise tarih kokan iç dizaynı. Gecelik kiralama bedeli tam 32 bin euro yani yaklaşık 150 bin TL olan şatoda, bugüne kadar birçok yıldız da konakladı. Fransız basınına göre; dünyaca ünlü milyonerler, iş adamları ile oyuncular da gözlerden uzak bu tarihi şatoyu kaçamak yapmak ve çok gizli partiler vermek için kullanıyor...


GWYNETH PALTROW


, eşi Amal Clooney ile 2016 yılında bu şatoda 3 gece konaklayıp 450 bin TL ödemiş!
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