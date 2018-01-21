Kiracı starlar

Servetleriyle dudak uçuklatan dünyaca ünlüyıldızlar da 'kiracı' çıktı... Ancak onların kiralamayı seçtiği yer ise kuşkusuz bizim düşündüğümüzden çok daha farklı! Beyonce ile Jay-Z'denGeorge Clooney ile BritneySpears'a kadar birçok dünyaca ünlü yıldız, Fransa'da 1800'liyıllardan kalma bir şatoyu kiralamak için rezervasyonyarışına giriyor.
BRİTNEY SPEARS
Noyant şehrindeki bu 13odalı şatonun en büyük özelliği ise tarih kokan iç dizaynı. Gecelik kiralama bedeli tam32 bin euro yani yaklaşık 150bin TL olan şatoda, bugüne kadar birçok yıldız da konakladı. Fransız basınına göre; dünyacaünlü milyonerler, iş adamlarıile oyuncular da gözlerden uzak bu tarihi şatoyu kaçamak yapmak ve çok gizli partiler vermek için kullanıyor...
GWYNETH PALTROW
George Clooney, eşi Amal Clooney ile 2016 yılında bu şatoda 3 gece konaklayıp 450 bin TL ödemiş!
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