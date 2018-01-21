Bu dava bitmez!

HAKİM, ZİNAYI REDDETMİŞTİ!
Şener'e 1 milyon 350 bin TL tazminatla toplam 34 bin TL nafaka ödemesine karar verilirken 'zina' davasının düşmesiyle gözler bu ayrılıkta '2. kadın' olarak adı geçen Edvina Sponza'ya çevrildi. Kutluay'dan istediği tazminatı alamayan Demet Şener, yuvasını yıkmakla suçladığı Sponza'ya da 500 bin TL'lik '2. kadın' davası açmıştı. Hakimin tarafları 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle boşaması üzerine Şener'in Sponza için açtığı davanın akıbeti merak konusu oldu.
EDVİNA SPONZA
KARŞI ATAĞA GEÇECEK
Demet Şener'in ithamlarının ardından "Kişisel haklarımın ihlali, hayatımda telafisi olmayacak zararlar doğuracak" diyen Sponza da konuşulanlara göre karşı atağa geçmeye hazırlanıyor. '2. kadın' davasının otomatik olarak düşeceği beklentisinde olan Sponza'nın Şener'e 'hakaret davası' açarak yüklü bir tazminat talep edeceği de konuşulanlar arasında…
ŞENER NEDEN KAYBETTİ?
Demet Şener, İbo ile Edvina Sponza'nın Temmuz 2013'te Çeşme Sheraton Otel'de tatil yaptığı iddiasını yalanlamıştı. Yıllar önceki bu iddia sonrası "Eşime güvenim sonsuz" diyen Şener, Medeni Kanun'daki şu maddeyi gözden kaçırdı:
Zina davasıyla boşanma davası açılabilmesi için zinayı öğrenen eşin, o tarihten itibaren 6 ay içinde dava açması gerekir. Aksi halde affeden tarafın dava hakkı yoktur.
AVUKAT BATUHAN DEMİRCAN:
"Gerekli sürede dava açıp net deliller sunulmazsa zina davasında sonuç elde edilemez. 2. kadın; gerçeğe aykırı ithamlarda bulunan davacıya karşı, kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle tazminat davası açar."
Doğan SAVAŞ
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