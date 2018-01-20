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Yüzü gülüyor

Yüzü gülüyor
Annesinin kanser hastalığına yakalanmasıyla sıkıntılı günler geçiren Hazal Kaya, önceki akşam arkadaşlarıyla Arnavutköy'deydi. Neşeli halleriyle hayranlarını sevindiren güzel oyuncu, kendisini taciz eden İranlı bir hayranına ikinci kez dava açtığına dair çıkan haberleri ise "Öyle bir şey yok" diyerek yalanladı.
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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