Yüzü gülüyor

Annesinin kanser hastalığına yakalanmasıyla sıkıntılı günler geçiren Hazal Kaya, önceki akşam arkadaşlarıyla Arnavutköy'deydi. Neşeli halleriyle hayranlarını sevindiren güzel oyuncu, kendisini taciz eden İranlı bir hayranına ikinci kez dava açtığına dair çıkan haberleri ise "Öyle bir şey yok" diyerek yalanladı.