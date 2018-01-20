Versace'nin Osmanlı sarayı

Dünyaca ünlü moda markası Versace'nin yaratıcısı GianniVersace'nin cinayete kurban gittiği 1997 yılına kadar yaşadığı ABD Miami'deki malikane, yıllar önce otele dönüştürülmüştü. 2000'de 42 milyon dolara satılan ve otele dönüştürülen malikane, Versace Ailesi'nin hayatını konu alan dizinin gösterime girmesiyle yeniden gündeme geldi. Bahçesindeki nadidemozaikleri ve 24 ayar altın varaklı havuzu ile göz kamaştıran malikanedeki 'Osmanlıesintileri' ise ABD basınında gündem oldu. Gianni Versace'nin özel isteğiyle toplam 10 odalı malikanenin 3 odası, tamamen Osmanlıeserleriyle dekore edildi. İçerisinde Türk Hamamıda olan malikanedeki eşyalar, Gianni Versace'nin ölümünün ardından açık artırmayla satıldı. Ancak markanın şimdiki kraliçesi DonatellaVersace, Osmanlı'dankalma antika 2 koltuk ile kanepeyi 250 bin dolar verip geri aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.