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Versace'nin Osmanlı sarayı

Gianni Versace’nin vefatından sonra otele dönüştürülen ABD’deki villasını Osmanlı eserleriyle süslediği ortaya çıktı. Hamamı olan malikane, Anadolu mozaikleriyle donatıldı...

Versacenin Osmanlı sarayı
Dünyaca ünlü moda markası Versace'nin yaratıcısı Gianni Versace'nin cinayete kurban gittiği 1997 yılına kadar yaşadığı ABD Miami'deki malikane, yıllar önce otele dönüştürülmüştü. 2000'de 42 milyon dolara satılan ve otele dönüştürülen malikane, Versace Ailesi'nin hayatını konu alan dizinin gösterime girmesiyle yeniden gündeme geldi. Bahçesindeki nadide mozaikleri ve 24 ayar altın varaklı havuzu ile göz kamaştıran malikanedeki 'Osmanlı esintileri' ise ABD basınında gündem oldu. Gianni Versace'nin özel isteğiyle toplam 10 odalı malikanenin 3 odası, tamamen Osmanlı eserleriyle dekore edildi. İçerisinde Türk Hamamı da olan malikanedeki eşyalar, Gianni Versace'nin ölümünün ardından açık artırmayla satıldı. Ancak markanın şimdiki kraliçesi Donatella Versace, Osmanlı'dan kalma antika 2 koltuk ile kanepeyi 250 bin dolar verip geri aldı.


Donatella Versace


Yatak odasında anadolu mozaiği


Türk hamamı


Sultan koltukları


Versace'nin yaratıcısı Gianni Versace, Naomi Campbell ve Carla Bruni gibi yıldızları malikanesinde konuk etmişti.


1930'da inşa edilen bina, 1992 yılında Versace tarafından satın alındı. Gianni Versace, malikanenin yenilenmesi için 33 milyon dolar harcamıştı.


Özge gürcan
  • 20 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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