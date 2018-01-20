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Tiyatro buluşması

Tiyatro buluşması
Başarılı oyuncular Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu, yıllar sonra "Ölü'n Bizi Ayırana Dek" adlı tiyatro oyunu için buluştu. Gergedan Yapım'ın sahneye koyduğu oyunun galası önceki gün Artı Sahne Mecidiyeköy'de gerçekleştirildi.
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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