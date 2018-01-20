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Murat'larına erdiler

Ünlü popçu , yaklaşık 1 saatte servet kazandı! Azeri bir çiftin düğününde sahne almak için gizlice Bakü’ye gittiği ortaya çıkan Boz, ’a 400 bin dolarla döndü...

Muratlarına erdiler
Türk yıldızlar için rekor ücretler teklif eden Azeriler, bu kez Murat Boz'u ihya etti... Azeri bir işadamını oğlunun düğününde sahne alması için Boz'a yaptığı teklif, büyük ses getirmişti. Düğünde sahne alması karşılığında yakışıklı şarkıcıya 400 bin dolar teklif eden işadamının 'u ikna ettiği ise dün sosyal medyadaki görüntüler sayesinde ortaya çıktı.



DARISI BAŞIMIZA!..
Geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz işadamının özel uçağıyla Bakü'ye giden Murat Boz, görkemli düğünde sahne aldı. Sahneye 'Janti' isimli şarkısıyla çıkan Boz, gelin ve damadın yanı sıra görkemli salonu dolduran Azeriler'i mest etti. 10 şarkılık konseri karşılığında yaklaşık 1 buçuk milyon TL'yi cebine koyan Murat Boz'un keyfine diyecek yoktu. Bakü'de krallar gibi karşılanan Boz, konserini ise "İnşallah yeniden görüşmek dileğiyle" sözleriyle bitirdi. Azeri gelin ve damadı mesut eden Murat Boz'un yaklaşık 1 saatte yüklü bir serveti cebine koyması ise "Bir düğün sayesinde herkes muradına erdi. Darısı diğer Türk yıldızların başına" yorumları yaptırdı.


Düğünün yapıldığı görkemli salona çığlıklar eşliğinde giren Murat Boz, Azeri hayranlarıyla selfie çekmeyi de ihmal etmedi. Ekibiyle 'a giden Boz'un yanında aynı zamanda menajeri olan ağabeyi Ali Boz da vardı.
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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