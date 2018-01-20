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Eşkıyalı açılış

Eşkıyalı açılış
Atv'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başarılı oyuncusu Oktay Kaynarca, önceki gün Ella 'nin açılışına katıldı. Açılış kurdelasını kesen Kaynarca, bol kazançlar diledi.
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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