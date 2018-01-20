Dalkılıç’a şok

Şarkıcı Murat Dalkılıç, eski hizmetçisinin açtığı alacak davasını kaybetti. İddialara göre, Emine Atamtürk (55), 2013'te Murat Dalkılıç'ın evinde hizmetçi olarak işe girdi. Atamtürk'e haftada 2 gün izin kullanabileceği söylendi. Ancak sabahtan gece 2'ye kadar çalıştırılan Atamtürk'e sadece haftada 1 gün izin verildi. 18 ay sonra Ağustos 2014'te işten çıkartılan Atamtürk'ün bir aylık maaşı da ödenmedi. Bunun üzerine Atamtürk, dava yoluna gitti. Murat Dalkılıç iddiaları reddetti. Mahkeme, Dalkılıç'ın Atamtürk'ün haksız fesih ve 20 günlük ücret alacağı için 12 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.



Ali OKTAY