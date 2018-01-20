 ;
Yol Durumu
  1. Karaca hanım harası

Dalkılıç’a şok

Dalkılıç’a şok

Şarkıcı , eski hizmetçisinin açtığı alacak davasını kaybetti. İddialara göre, Emine Atamtürk (55), 2013'te Murat Dalkılıç'ın evinde hizmetçi olarak işe girdi. Atamtürk'e haftada 2 gün izin kullanabileceği söylendi. Ancak sabahtan gece 2'ye kadar çalıştırılan Atamtürk'e sadece haftada 1 gün izin verildi. 18 ay sonra Ağustos 2014'te işten çıkartılan Atamtürk'ün bir aylık maaşı da ödenmedi. Bunun üzerine Atamtürk, dava yoluna gitti. Murat Dalkılıç iddiaları reddetti. Mahkeme, Dalkılıç'ın Atamtürk'ün haksız fesih ve 20 günlük ücret alacağı için 12 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

Ali OKTAY
Etiketler:
  • 20 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar