8. gün’de yıldızlar karması

Çok yakında atv ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan '8. Gün'ün kadrosunda yıldızlar buluştu. Ay Yapım'ın merakla beklenen dizisinde Burcu Biricik, Musa Uzunlar, Buğra Gülsoy, Ceyda Düvenci, Cem Davran, Yiğit Kirazcı ve Hakan Kurtaş yer alıyor. Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar'ın yapacağı dizinin çekimlerine, önümüzdeki hafta başlanması bekleniyor.