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  1. Eskimeyen dostluk
  2. Ex başkan aşka geldi

Yıldızlı keyif

Yıldızlı keyif
Olay yaratan aşklarını nikah masasına taşıma kararı alan ünlü şarkıcı Miley Cyrus ile yakışıklı oyuncu Liam Hemsworth, önceki gün Avustralya'da görüntülendi. Ailesi ve sevgilisiyle birlikte denizin tadını çıkaran ünlü aktörün, güzel sevgilisini Avustralya'nın 'Byron Bay' bölgesinde yaşamaya ikna ettiği söyleniyor.
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