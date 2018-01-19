Türk Pop Müziği'ninSüperstar'ı Ajda Pekkan,kariyerinde yepyeni bir yolagiriyor. Ünlü sanatçı, sahnedekibaşarısını moda dünyasına taşımayahazırlanıyor. Sahnenin yanı sıra günlükyaşantısında da kendine has tarzıylaövgüleri toplayan Pekkan, modadünyasına adımını ünlü tasarımcıZeynep Kartal ile atacak.
HEDEF ŞUBAT AYI Ajda Pekkan; Lady Gaga, CherlyCole, Emma Miller, Whitney Port, PixieLott, Amanda Holden ve Michelle Keegandahil olmak üzere dünyastarlarına tasarladığıHaute Coutureelbiselerle adından sözettiren Zeynep Kartalile gerçekleştirdiği sürpriz işbirliğinindetaylarını bugün basın mensuplarıylapaylaşacak. Ajda Pekkan By ZeynepKartal markasıyla oluşturulan özelkoleksiyon Şubat ayında LondonFashion Week'te modaseverlerlebuluşacak. Kusursuz fiziğiyle geçtiğimizay İngiliz basınında manşet olanSüperstar, defilede podyuma çıkarakyine adından söz ettirecek.
72 yaşındaki Pekkan'ın evinin mutfağında çekildiği bu pozu olay yaratmıştı. Süperstar, fit görüntüsüyle İngiliz basınında gündem olmuştu.
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