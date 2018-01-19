 ;
Yol Durumu
  1. Murat’ı kel de severim
  2. İşte Memet Özer'in sevgilisi Verda Özer

Süper şov

Sahnelerin en şık isimlerinden moda dünyasına el attı. ’la iş birliği yapan Süperstar’ın tasarımları Şubat ayında London ’te görücüye çıkacak

Süper şov
Türk Pop Müziği'nin Süperstar'ı Ajda Pekkan, kariyerinde yepyeni bir yola giriyor. Ünlü sanatçı, sahnedeki başarısını moda dünyasına taşımaya hazırlanıyor. Sahnenin yanı sıra günlük yaşantısında da kendine has tarzıyla övgüleri toplayan Pekkan, moda dünyasına adımını ünlü tasarımcı Zeynep Kartal ile atacak.


HEDEF ŞUBAT AYI
Ajda Pekkan; Lady Gaga, Cherly Cole, Emma Miller, Whitney Port, Pixie Lott, Amanda Holden ve Michelle Keegan dahil olmak üzere dünya starlarına tasarladığı Haute Couture elbiselerle adından söz ettiren Zeynep Kartal ile gerçekleştirdiği sürpriz işbirliğinin detaylarını bugün basın mensuplarıyla paylaşacak. Ajda Pekkan By Zeynep Kartal markasıyla oluşturulan özel koleksiyon Şubat ayında London Fashion Week'te modaseverlerle buluşacak. Kusursuz fiziğiyle geçtiğimiz ay İngiliz basınında manşet olan Süperstar, defilede podyuma çıkarak yine adından söz ettirecek.


72 yaşındaki Pekkan'ın evinin mutfağında çekildiği bu pozu olay yaratmıştı. Süperstar, fit görüntüsüyle İngiliz basınında gündem olmuştu.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar