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Şapkalı oyun

Şapkalı oyun
İlişkileri evliliğe doğru giden Keremcem ile İlay Erkök, önceki gün Zorlu AVM'deydi. , kendisinden 15 yaş küçük aşkının şapkasıyla poz verdi. 25 yaşındaki Erkök'e şapkasını geri veren ünlü oyuncu, bu hareketiyle güldürdü.
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