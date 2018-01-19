Emina Sandal'ın geçiştirdiği ayrılık sorusunun cevabı ise sosyal medyada yanıtını buldu. 15 Ocak'ta 36 yaşına giren Emina için Musti, instagram'da duygusal bir paylaşım yaptı. Sırp şarkıcı, eşinin bu paylaşımını beğenmeyerek kırgınlığını bir kez daha belli etti...
Sandal alabora
Musti’den boşanacağı konuşulan Emina Sandal, önceki gün yine tıp oynadı. Sırp şarkıcı, eşinin duygusal mesajını da instagram’da beğenmedi!
Emina Sandal'ın geçiştirdiği ayrılık sorusunun cevabı ise sosyal medyada yanıtını buldu. 15 Ocak'ta 36 yaşına giren Emina için Musti, instagram'da duygusal bir paylaşım yaptı. Sırp şarkıcı, eşinin bu paylaşımını beğenmeyerek kırgınlığını bir kez daha belli etti...
Etiketler: emina sandal , Mustafa Sandal
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Gazete
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