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Sandal alabora

Musti’den boşanacağı konuşulan , önceki gün yine tıp oynadı. Sırp şarkıcı, eşinin duygusal mesajını da instagram’da beğenmedi!

Sandal alabora
Mustafa Sandal'la 9 yıllık evliliğinde sorunlar yaşayan Emina Sandal'ın barışmaya niyeti yok! Önceki gün Vadistanbul'daki bir davete katılan Sırp şarkıcı, geçtiğimiz günlerde gelen bir mesajla aracında ağlaması hakkında "Oldu bir şeyler. Özel hayatım" diye konuştu. Sandal, "Yanımda çocuklarım var" bahanesiyle de boşanma sorularını yanıtsız bıraktı.


Emina Sandal'ın geçiştirdiği ayrılık sorusunun cevabı ise sosyal medyada yanıtını buldu. 15 Ocak'ta 36 yaşına giren Emina için Musti, instagram'da duygusal bir paylaşım yaptı. Sırp şarkıcı, eşinin bu paylaşımını beğenmeyerek kırgınlığını bir kez daha belli etti...
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