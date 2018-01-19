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Sanatsal çift

Sanatsal çift
Güzel oyuncu Öykü Karayel ile başarılı müzisyen Can Bonomo, aşklarıyla herkesi imrendiriyor. İlişkileri 1 yıldır doludizgin süren ikili, önceki gün resim konusundaki hünerlerini konuşturdu. Sprey boyalarla tablonun başına geçen ünlü çiftten Bonomo, bu keyifli anları instagram'da paylaştı. Sanat aşıklarının bu romantik hali, hayranlarından binlerce beğeni aldı.
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