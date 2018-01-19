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Koç ve baykuş

Koç ve baykuş
Uzun süredir aşk yaşadığı Yağmur Tanrısevsin'le geçtiğimiz günlerde ABD'ye giden Oğuzhan Koç'un keyfine diyecek yok… Miami'de denizin ve güneşin tadını çıkaran şarkıcı, önceki gün de bir hayvanat bahçesini ziyaret etti.


Sevimli bir baykuşla sevgilisinin objektifine artistik poz veren , bu fotoğrafını da instagram'da paylaştı. Ünlü popçu ve oyuncunun kısa sürede binlerce beğeni alan bu paylaşımı "Baykuş, koçtan rol çalmış" esprileri yaptırdı.
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