Koç ve baykuş

Uzun süredir aşk yaşadığı Yağmur Tanrısevsin'le geçtiğimiz günlerde ABD'ye giden OğuzhanKoç'un keyfine diyecek yok… Miami'de denizin ve güneşin tadını çıkaran şarkıcı, önceki gün de bir hayvanat bahçesini ziyaret etti.
Sevimli bir baykuşla sevgilisinin objektifine artistik poz veren Oğuzhan Koç, bu fotoğrafını da instagram'da paylaştı. Ünlü popçu ve oyuncunun kısa sürede binlerce beğeni alan bu paylaşımı "Baykuş,koçtan rol çalmış" esprileri yaptırdı.
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