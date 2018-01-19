Kıvanç baba afişte

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Merakla beklenen 'Hadi Be Oğlum' filminin afişi önceki gün görücüye çıktı. Başrolde Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi ve Alihan Türkdemir'in oynadığı filmin afişi sinemaseverleri heyecanlandırdı.
Tatlıtuğ'un baba rolünde hayranlarının karşısına çıkacağı ve Bora Egemen'in yönetmenliğini yaptığı film, 16 Şubat'ta vizyona girecek…
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