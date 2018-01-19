Kebapçı Taylor

ABD'li şarkıcı Taylor Swift, İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni bir klip çekti. Swift, Londra sokaklarında gece otobüse bindi. Ardından Kentish kasabasında bulunan ve Mahmut Ciniviz adlı bir Türk'e ait olan kebapçıya girdi. Saatlerce içeride kaldı. Kapıya hayranları yığıldı. 60 kişilik ekibiyle birlikte kebapçıda klibin bir bölümünü çekti. Bu olay sonrası aynı bölgede 5 kebapçı daha açıldı. Londra'da yaşayan birçok zengin, fırsat buldukça kebapçıların olduğu mekana gelmeye başladı. Arsenal'de forma giyen Türk futbolcu Mesut Özil de, Mahmut Ciniviz'in kebapçı dükkanının en önemli müşterilerinden. Özil, "Burası olağanüstü bir kebapçı" demişti. Bu arada Swift'in Kentish Delight isimli Türk kebapçısını ziyareti sonrası Tunbridge Wells semtinde kısa süre içinde 6 yeni Türk restoranı açıldı.