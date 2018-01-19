Kebapçı Taylor

ABD'li şarkıcı Taylor Swift,İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni birklip çekti. Swift, Londra sokaklarındagece otobüse bindi. Ardından Kentishkasabasında bulunan ve MahmutCiniviz adlı bir Türk'e ait olankebapçıya girdi. Saatlerce içeride kaldı.Kapıya hayranları yığıldı. 60 kişilikekibiyle birlikte kebapçıda klibin birbölümünü çekti. Bu olay sonrası aynıbölgede 5 kebapçı daha açıldı. Londra'dayaşayan birçok zengin, fırsat buldukçakebapçılarınolduğu mekanagelmeye başladı.Arsenal'de forma giyenTürk futbolcu Mesut Özil de, MahmutCiniviz'in kebapçı dükkanının enönemli müşterilerinden. Özil, "Burasıolağanüstü bir kebapçı" demişti.Bu arada Swift'in Kentish Delightisimli Türk kebapçısını ziyareti sonrasıTunbridge Wells semtinde kısa süreiçinde 6 yeni Türk restoranı açıldı.
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