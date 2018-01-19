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İdolü Gülben

İdolü Gülben
Genç popçu Aynur Aydın, önceki akşam Karaköy Çilek'te sahne aldı. Sanat hayatında Gülben Ergen'i örnek aldığını söyleyen Aydın "Ergen, uğradığı saldırılara rağmen dik duruşundan asla taviz vermedi" dedi.
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