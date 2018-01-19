İdolü Gülben

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Genç popçu Aynur Aydın, önceki akşam Karaköy Çilek'te sahne aldı. Sanat hayatında Gülben Ergen'i örnek aldığını söyleyen Aydın "Ergen, uğradığı saldırılara rağmen dik duruşundan asla taviz vermedi" dedi.
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