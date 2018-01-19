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Dünyaya açıldı

Dünyaya açıldı
Ünlü şarkıcı 'nin başarısı dünyanın da dikkatini çekti. 'Bazı Aşklar Yarım Kalmalı' şarkısı dillere pelesenk olan Derici, adından yurt dışında da söz ettirdi. Şarkıları YouTube'da milyonlarca kez tıklanan Derici'nin fotoğrafı, önceki gün Tubefilter sitesinin haberinde kullanıldı. Derici'ye hayranları tebrik mesajları yağdırdı.
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