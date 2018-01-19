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16 bin km'lik turne

16 bin kmlik turne
Emre Aydın, başarısını kilometrelerce uzaklıktaki hayranlarıyla buluşarak perçinleyecek. 3 aylık konser maratonunun startını bu akşam Bursa Jolly Joker'de verecek olan Aydın, 16 bin kilometre kat edecek.
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