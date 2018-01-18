 ;
Yol Durumu
  1. Barbie Tülin
  2. Ustanın gururu

depara kalktı

Sıla depara kalktı
Oyuncu Ahmet Kural'la 1 yıllık aşkına nokta koyan Sıla, önceki akşam Fairmont Quasar İstanbul'daki bir ödül töreninde ortaya çıktı. Gecede 'Yılın şarkıcısı' ödülünü alan ünlü popçu, ayrılık sorularından kaçmak için gazetecilere görünmeden salonu terk etti.
Etiketler:
  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar