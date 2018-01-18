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’ çok yakında

‘Sen anlat karadeniz ’ çok yakında
Heyecanla beklenen 'Sen Anlat Karadeniz' dizisi, 24 Ocak Çarşamba günü atv'de seyirciyle buluşacak. Karadeniz'in eşsiz doğasında çekilen dizinin yönetmeni Osman Sınav. Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu ise başrolde...
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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