Amerika'da başladığı oyunculuk kariyerini yıllardır Türkiye'de sürdüren Kerem Bürsin'in ünü, Uzakdoğu'yakadar uzandı. 2013 yılında Çin yapımı bir gerilim filminde yer alan yakışıklı oyuncunun bu projesi, yıllar sonra Uzakdoğu televizyonlarında gösterildi. Kasım 2017'de yayınlanan filmin fotoğrafları ise geçtiğimiz günlerde sinema sitesi 'imdb'de yer buldu. Shen gong yuan ling (Lanetli Saray) adlı televizyon filminde 'Adam' karakterini canlandıran Bürsin, performansıyla Çinliler'i kendine hayran bıraktı.
FİLMDE KORKU DOLU ANLAR YAŞADI!
Korku ve gerilim türündeki 'Lanetli Saray' için 26yaşındayken kamera karşısına geçen Bürsin, Çin Hayalet Festivali'yle ilgili belgesel yapan ABD'li bir gence hayat veriyor. Filmde işkenceyle öldürülen Çinli bir cariyenin 300yıllık gizemini araştırmak için yola çıkan Kerem Bürsin, kendini arkadaşlarıyla korku dolu bir hikayenin içinde buluyor. Ünlü oyuncu, bir yandan bedenlerini ele geçirmek istediği masum insanları öldüren hayaletle mücadele ederken bir yandan da efsanenin gizemini çözmeye çalışıyor.
Senaryosunu Frances Doel'in kaleme aldığı korku ve gerilim türündeki televizyon filmi Çin'de izlenme rekorları kırdı.
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