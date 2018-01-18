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Övgüler Kerem i''

Kerem Bürsin’in 2013’te ’de çektiği korku filminin görüntüleri ortaya çıktı. 2017 Kasım’ında nüfusu 1 milyarı aşan Çin’deki TV’lerde yayınlanan film sayesinde Bürsin, ülkenin yıldızı oldu

Övgüler Kerem için
Amerika'da başladığı oyunculuk kariyerini yıllardır Türkiye'de sürdüren Kerem Bürsin'in ünü, Uzakdoğu'ya kadar uzandı. 2013 yılında Çin yapımı bir gerilim filminde yer alan yakışıklı oyuncunun bu projesi, yıllar sonra Uzakdoğu televizyonlarında gösterildi. Kasım 2017'de yayınlanan filmin fotoğrafları ise geçtiğimiz günlerde sinema sitesi 'imdb'de yer buldu. Shen gong yuan ling (Lanetli Saray) adlı televizyon filminde 'Adam' karakterini canlandıran Bürsin, performansıyla liler'i kendine hayran bıraktı.


FİLMDE KORKU DOLU ANLAR YAŞADI!
Korku ve gerilim türündeki '' için 26 yaşındayken kamera karşısına geçen Bürsin, Çin Hayalet Festivali'yle ilgili belgesel yapan ABD'li bir gence hayat veriyor. Filmde işkenceyle öldürülen Çinli bir cariyenin 300 yıllık gizemini araştırmak için yola çıkan Kerem Bürsin, kendini arkadaşlarıyla korku dolu bir hikayenin içinde buluyor. Ünlü oyuncu, bir yandan bedenlerini ele geçirmek istediği masum insanları öldüren hayaletle mücadele ederken bir yandan da efsanenin gizemini çözmeye çalışıyor.


Senaryosunu Frances Doel'in kaleme aldığı korku ve gerilim türündeki televizyon filmi Çin'de izlenme rekorları kırdı.

Özge GÜRCAN
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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