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Okçu Ferhat

Okçu Ferhat
Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, yeni klibi için okçuluk dersleri almaya başladı. Önümüzdeki günlerde 'Sen Elimden Tut' şarkısının klibi için kamera karşısına geçecek olan Göçer; yayı sırtında, oku elinde fantastik bir karaktere hayat verecek. 14 Şubat'ta yayınlanacak olan klip için gece gündüz antrenman yapan şarkıcı, hedefi tam 12'den vuracak.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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