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Melek 'hatun' gördü

Melek hatun gördü
IF Wedding Fashion İzmir 2018 kapsamındaki 'AlfaBeta SS 18 Couture' defilesi önceki gün gerçekleşti. Dünyaca ünlü Victoria's Secret meleği Maryna Linchuk ile güzel popçu Ayşe Hatun Önal, podyumda yürüyerek nefesleri kesti.


Yaklaşık 15 yıl önce mankenliği bırakan Önal, güzelliğiyle büyüledi. Beyaz Rusyalı Linchuk da "Türk yemeklerini seviyorum. Çocukken annemin bilekliğinde nazar boncuğu vardı. Nazara inanıyorum" diyerek ülkemize hayran olduğunu söyledi.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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