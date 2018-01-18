Melek 'hatun' gördü

IF Wedding Fashion İzmir 2018kapsamındaki 'AlfaBeta SS 18 Couture'defilesi önceki gün gerçekleşti. Dünyaca ünlüVictoria's Secret meleği Maryna Linchukile güzel popçu Ayşe Hatun Önal, podyumdayürüyerek nefesleri kesti.
Yaklaşık 15 yıl önce mankenliği bırakanÖnal, güzelliğiyle büyüledi. Beyaz RusyalıLinchuk da "Türk yemeklerini seviyorum.Çocukken annemin bilekliğinde nazarboncuğu vardı. Nazara inanıyorum"diyerek ülkemize hayran olduğunu söyledi.
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