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Manken Hande

Manken Hande
Hande Yener, sahnedeki başarısını podyuma da taşıdı. Ünlü şarkıcı, önceki gün İzmir'deki If Wedding Fashion Fuar'da Matrons markasının defilesine konuk oldu. Yener, çiçek şeklindeki özel tasarım elbiseyle podyumun tozunu attırdı. Sevilen popçu, performansıyla büyük alkış aldı.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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