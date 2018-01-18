Leo kabusu

Hollwood'un en çapkınismi Leonardo DiCaprio'nunQuentin Tarantino'nunfilmindeki rol arkadaşı bellioldu. Bu ismin, Caprio'yla2013'te çekilen 'Para Avcısı'filminde oynayan MargotRobbie olduğu açıklandı.Güzel yıldızın eşi TomAckerley, çapkın Caprioiçin bir dizi yasakgetirdi.
Margot Robbie, çekimleriçin şehir dışına gittiğindeeşi de onun yanında olacak,çekimler günde 8 saatlesınırlanacak. Ackerley'ninsete sınırsız giriş iznibulunacak.
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