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Leo kabusu

Leo kabusu
Hollwood'un en çapkın ismi Leonardo DiCaprio'nun Quentin Tarantino'nun filmindeki rol arkadaşı belli oldu. Bu ismin, Caprio'yla 2013'te çekilen 'Para Avcısı' filminde oynayan Margot Robbie olduğu açıklandı. Güzel yıldızın eşi Tom Ackerley, çapkın Caprio için bir dizi yasak getirdi.


Margot Robbie, çekimler için şehir dışına gittiğinde eşi de onun yanında olacak, çekimler günde 8 saatle sınırlanacak. Ackerley'nin sete sınırsız giriş izni bulunacak.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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