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rüzgarı

Kayhan rüzgarı
Şahan Gökbakar'ın 9 Şubat'ta vizyona girecek olan yeni filmi 'Kayhan'ın fragmanı, önceki akşam yayınlandı. Fragman, 20 saatte 600 bin kişi tarafından izlendi. Şovmen, fragmanın 'youtube'da trend olmasını görünce de seyirciye teşekkür etti.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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