Kayhan rüzgarı

;
14 / 7
9 / 3
4 / 3
0 / -5
10 / 4
11 / 5
5 / 4
17 / 11
-3 / -16
11 / 3
9 / 8
5 / 4
7 / 7
8 / 3
4 / -3
4 / 3
2 / -2
0 / -4
3 / 3
7 / 3
5 / 4
9 / 7
5 / 3
7 / 3
7 / 6
6 / 3
6 / 6
6 / 4
6 / 0
5 / 0
0 / -9
4 / 3
9 / 4
14 / 9
7 / 0
1 / -1
13 / 6
7 / -1
6 / 3
7 / 5
10 / 8
8 / 2
6 / 6
9 / 4
-1 / -9
4 / 0
8 / 0
7 / 3
6 / 4
8 / 3
11 / 5
7 / 5
9 / 6
4 / 3
7 / 0
8 / 6
6 / 1
15 / 9
8 / 6
1 / -2
7 / 1
8 / 3
13 / 8
14 / 7
19 / 7
7 / 6
14 / 8
6 / 2
12 / 9
4 / -1
10 / 4
3 / 0
8 / 6
9 / 4
21 / 9
4 / -2
4 / 3
3 / -3
7 / 6
7 / 1
8 / 8
Şahan Gökbakar'ın 9 Şubat'ta vizyona girecek olan yeni filmi 'Kayhan'ın fragmanı, önceki akşam yayınlandı. Fragman, 20 saatte 600 bin kişi tarafından izlendi. Şovmen, fragmanın 'youtube'da trend olmasını görünce de seyirciye teşekkür etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.