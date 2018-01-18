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Deliha yollarda

Deliha yollarda
Gupse Özay'ın "DELİHA 2" filmi kahkaha turnesine devam ediyor! Oyuncular Ankara, Bursa ve Bandırma'da sevenleriyle kucaklaştı. Her ilde sevgi seliyle karşılaşan oyuncular, sinemaseverlere filme gösterdikleri yoğun ilgi için de çok teşekkür etti.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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