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Çocuklara göz kulak oldular

Çocuklara göz kulak oldular
ve Züleyha Özgül, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesindeki çocukların işitme eğitimlerine bir yıllık fon sağlanma amacıyla 'Çocuklara Göz Kulak Oluyoruz' kampanyası başlattı. Önceki akşam yardım kampanyası için düzenlenen özel geceye; spor, iş ve sanat dünyasının ünlüleri katıldı.


Sunuculuğunu Deniz Akkaya'nın yaptığı gecenin sürprizi ise Deniz Çakır'dı. atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın güzel yıldızı, 'Sen Benim Şarkılarımsın' adlı eseri seslendirdi. Çakır yoğun istek üzerine ikinci bir şarkı daha söyledi.


Geceye katılan güzel oyuncu , miniklerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.


ve eşi Selda Hanım, yardımseverlikleriyle takdir topluyor.


Levon Kordonciyan, geceye eşi Alin Hanım'la katıldı.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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