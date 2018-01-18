Çocuklara göz kulak oldular

Selda Topal ve ZüleyhaÖzgül, Cerrahpaşa TıpFakültesi bünyesindekiçocukların işitme eğitimlerinebir yıllık fon sağlanmaamacıyla 'Çocuklara GözKulak Oluyoruz' kampanyasıbaşlattı. Önceki akşam yardımkampanyası için düzenlenenözel geceye; spor, iş ve sanatdünyasının ünlüleri katıldı.
Sunuculuğunu DenizAkkaya'nın yaptığı geceninsürprizi ise Deniz Çakır'dı.atv'nin fenomen dizisi 'EşkıyaDünyaya HükümdarOlmaz'ın güzel yıldızı, 'SenBenim Şarkılarımsın' adlıeseri seslendirdi. Çakır yoğunistek üzerine ikinci bir şarkıdaha söyledi.
Geceye katılan güzel oyuncu Naz Elmas, miniklerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Mehmet Topal ve eşi Selda Hanım, yardımseverlikleriyle takdir topluyor.
Levon Kordonciyan, geceye eşi Alin Hanım'la katıldı.
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