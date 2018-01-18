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Bozuntuya vermedi!

Bozuntuya vermedi!
Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, önceki akşam Cihangir'deydi. Aşkı Birkan Sokullu'yla telefonda tartışan oyuncu, bir anda karşısında gazetecileri gördü. Tüzünataç, objektiflere gülümseyerek bozuntuya vermedi.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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