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Barbie Tülin

Barbie Tülin
Başarılı model Tülin Şahin, yatırımcılara ilham kaynağı oldu. Uyanık yatırımcılar, 'nin yanı sıra yurt dışındaki defile ve moda çekimlerinde de adından söz ettiren Şahin'in 'Barbie' bebeğini yapmaya karar verdi.
Şahin'in havalı saçlarından dudağının üzerindeki bene kadar her bir detayının yansıtılacağı 'Barbie' bebeğe de mankenin adının verileceği öğrenildi. Bu arada Şahin'in fiziksel olarak çok benzediği ABD'li model Cindy Crawford'un da geçtiğimiz yıllarda bebeği yapılmıştı.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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