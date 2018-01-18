Barbie Tülin

Başarılı model TülinŞahin, yatırımcılarailham kaynağı oldu.Uyanık yatırımcılar,Türkiye'nin yanı sıra yurtdışındaki defile ve modaçekimlerinde de adındansöz ettiren Şahin'in 'Barbie'bebeğini yapmaya kararverdi. Şahin'in havalısaçlarından dudağınınüzerindekibene kadar herbir detayınınyansıtılacağı'Barbie'bebeğe demankenin adının verileceğiöğrenildi. Bu arada Şahin'infiziksel olarak çok benzediği ABD'limodel Cindy Crawford'un da geçtiğimizyıllarda bebeği yapılmıştı.
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