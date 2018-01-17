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buluşması

Zehra buluşması
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, önceki gün 20 yaşına girdi. Avşar Kızı, evinde sade bir kutlama organize etti. Kaya Çilingiroğlu'nun yanında Feraye Tanyolaç'tan olan oğlu Hüseyin Kaya da vardı.


'ya 18 yaşına girerken 400 bin TL'lik cip hediye eden sanatçının bu kez ne aldığı merak konusu oldu.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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