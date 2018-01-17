Uyanık Arif!

Son yıllarda ülkemize gelen Arapturist sayısındaki artışa Cem Yılmazda kayıtsız kalmadı. Oteller ve alışverişmerkezlerindeki tabelalarla restoranlardakimönülerde Arapça'nın da kullanılmasını dikkatealan ünlü komedyen, son filmi 'Arif V 216'yaArapça altyazı eklemeye karar verdi. 'ArifV 216'nın bu haftadan itibaren İstanbul'daki6 alışveriş merkezinde Arapça altyazıylagösterileceği öğrenildi.
SAHA ARAŞTIRMASI YAPTIRDI
'Arif V 216' ile 10 günde 2 milyon 874bin kişiyi kahkahaya boğan Yılmaz, böylecebir ilki gerçekleştirecek. İlk kez bir filminArapça altyazı ile gösterime girecek olması,Cem Yılmaz'ın seyirci sayısını arttırmakiçin başvurduğu pratik bir yöntem olarakyorumlandı. Yılmaz'ın bu hamlesi ayrıca'Türkiye'nin en çok izlenen filmi' unvanınıelinde tutan ezeli rakibi Şahan Gökbakar'layarışına da katkı sağlayacak...
İlk 3 günde 1 milyon 331 kişi tarafından izlenen 'Arif V 216' Ocak ayında tüm zamanların en iyi açılış yapan filmi oldu.
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