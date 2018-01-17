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Uyanık Arif!

sinemasında bir ilk... , ’daki 6 ’de son filmi ‘Arif V 216’yı Arapça altyazılı olarak gösterecek

Uyanık Arif!
Son yıllarda ülkemize gelen Arap turist sayısındaki artışa Cem Yılmaz da kayıtsız kalmadı. Oteller ve alışveriş merkezlerindeki tabelalarla restoranlardaki mönülerde Arapça'nın da kullanılmasını dikkate alan ünlü komedyen, son filmi 'Arif V 216'ya Arapça altyazı eklemeye karar verdi. 'Arif V 216'nın bu haftadan itibaren İstanbul'daki 6 alışveriş merkezinde Arapça altyazıyla gösterileceği öğrenildi.

SAHA ARAŞTIRMASI YAPTIRDI
'Arif V 216' ile 10 günde 2 milyon 874 bin kişiyi kahkahaya boğan Yılmaz, böylece bir ilki gerçekleştirecek. İlk kez bir filmin Arapça altyazı ile gösterime girecek olması, 'ın seyirci sayısını arttırmak için başvurduğu pratik bir yöntem olarak yorumlandı. Yılmaz'ın bu hamlesi ayrıca 'Türkiye'nin en çok izlenen filmi' unvanını elinde tutan ezeli rakibi Şahan Gökbakar'la yarışına da katkı sağlayacak...


İlk 3 günde 1 milyon 331 kişi tarafından izlenen 'Arif V 216' Ocak ayında tüm zamanların en iyi açılış yapan filmi oldu.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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