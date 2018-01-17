 ;
Yol Durumu
  1. Gönlüm arındı
  2. Gündemsiz Berrak

Proje hazırlığı

Proje hazırlığı
Burcu Kara, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Anne olduktan sonra setlere ara veren oyuncu, "Hayalini kurduğum 2 yeni proje var" diyerek hayranlarına müjdeyi verdi.
Etiketler:
  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar