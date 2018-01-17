Proje hazırlığı

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Burcu Kara, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Anne olduktan sonra setlere ara veren oyuncu, "Hayalini kurduğum 2 yeni proje var" diyerek hayranlarına müjdeyi verdi.
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