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Merve bağıran

Sevgilisiyle hararetli bir şekilde tartışan , aşkının gitmesiyle sinirini gazetecilerden çıkardı.

Merve bağıran
Cem Yılmaz'la kısa süreli aşkıyla adından söz ettiren Merve Çağıran, önceki akşam Mecidiyeköy Profilo'da ortalığı birbirine kattı. Kendisi gibi oyuncu olan Ali Burak Ceylan'la tiyatroya giden Çağıran, aşkına bağırmaya başladı. Kimseye aldırış etmeden şiddetli bir şekilde tartışan ikiliden Ceylan, sinirlenip tiyatroyu terk etti. Çağıran ne olduğunu soran gazetecilere "Kimseyi ilgilendirmez" diye çıkıştı.


Halil ÇİLİNGİR
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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