Merve bağıran

Cem Yılmaz'la kısa süreli aşkıyla adından söz ettiren Merve Çağıran, önceki akşam Mecidiyeköy Profilo'da ortalığı birbirine kattı. Kendisi gibi oyuncu olan Ali BurakCeylan'la tiyatroya giden Çağıran, aşkına bağırmaya başladı. Kimseye aldırış etmeden şiddetli bir şekilde tartışan ikiliden Ceylan, sinirlenip tiyatroyu terk etti. Çağıran ne olduğunu soran gazetecilere "Kimseyiilgilendirmez" diye çıkıştı.
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