 ;
Yol Durumu
  1. Evlenmek istiyor
  2. En komik tatil

Gündeş’e abone oldular

Gündeş’e abone oldular
Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, geçtiğimiz hafta sonu Günay'da hayranlarına müzik ziyafeti sundu. Konseri izleyenler arasında Soyak İnşaat'ın patronu Erkut Soyak ile sevgilisi Ayşe San da vardı. İkili, kişi başı bin 500 TL olan en ön masada doyasıya eğlendi.


Ünlü çift, her hafta giderek abonesi olduğu Gündeş'in şarkılarına da oturdukları yerden eşlik etti.
Etiketler: , ,
  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar