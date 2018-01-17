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Gündemsiz Berrak

Gündemsiz Berrak
Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, önceki akşam Arnavutköy'deydi. Bir mekanda dostlarıyla buluşan oyuncu, çıkışta "Ne soracaksınız, gündemim yok" diyerek taksiye atlayıp uzaklaştı.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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